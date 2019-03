Industria Felix, Tentori: un premio per esaltare le eccellenze

Milano, 6 mar. (askanews) - "Industria Felix guarda tutto lo spaccato industriale italiano. Questo evento esalta l'eccellenza di tante aziende italiane perlopiù sconosciute dai più ma che hanno risultati meritevoli di essere messi in evidenza. E che sono la grande forza dell'Italia. L'Italia è fortissima da questo punto di vista. L'unica cosa che forse dovremmo migliorare è che il sistema Italia - lo Stato e il sistema finanziario - le aiuti di più. Io sono ottimista perché quando c'è gente che lavora e che fa prodotti come in Italia, il futuro c'è". Lo ha dichiarato Roberto H. Tentori, presidente di Grant Thornton Consultants e membro della Giuria del Premio Industria Felix. All evento a Milano hanno partecipato 85 imprese, a cui sono stati assegnati riconoscimenti per migliori performance gestionali e primati di bilancio.