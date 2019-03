"Legata a un granello di sabbia" Bossa Nova: l'omaggio di BandazZ

Milano, 6 mar. (askanews) - "Legata a un granello di sabbia" di Nico Fidenco in versione Bossa Nova. L'omaggio è del collettivo BandazZ, che torna dopo la pubblicazione a giugno del primo album di cover, "Bossa in a jazzy dress". Un'esecuzione piaciuta anche a Fidenco, che l'ha definita dolcissima e di ottimo gusto.

Il singolo sarà da venerdì 8 marzo in radio e nei digital store. Il brano, in coproduzione con l'etichetta brasiliana Savalla Records e distribuito da OneRPM, è accompagnato da un videoclip, in anteprima su askanews, realizzato dal regista Andrés Arce Maldonado. "La scelta del brano non è casuale - afferma Max Lantieri, fondatore del progetto BandazZ - perché testo e musica originali si adattano bene a un arrangiamento in Bossa Nova; l'idea maturata insieme al produttore Carlos Savalla è stata quella di provare a caratterizzarlo, raddoppiando il tempo dell'inciso e inserendo una voce femminile nella seconda parte.

Tra l'altro, il successo di questa canzone segna anche l'inizio di una decade dorata per la musica italiana, che portò molti giovani autori e cantanti italiani alla ribalta internazionale. Il nostro omaggio intende riproporre all'attenzione del pubblico, canzoni e autori che dimorano nella memoria collettiva e che meritano di essere conosciuti e magari cantati anche dalle nuove generazioni".

La band sta ultimando dopo due anni di lavoro il primo album autoriale dal titolo "Sonhos: il viaggio, il sogno e la poesia", la cui uscita è prevista a fine 2019.