Nordcorea ricostruisce sito missilistico dopo flop summit Hanoi

Pyongyang, 6 mar. (askanews) - Immediatamente dopo il fallimento del summit di Hanoi del 27 e 28 febbraio, la Corea del Nord ha preso a ricostruire il sito per i lanci dei razzi a lungo raggio a Sohae. A dimostrarlo sono le immagini satellitari scattate il 2 marzo dal Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) pubblicati sul sito dedicato Beyond Parallel.

Questa rinnovata attività a soli due giorni dal fallito summit di Hanoi tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un può indicare che la Corea del Nord intende dimostrare risolutezza rispetto al fatto che gli Stati Uniti hanno respinto le richieste nordcoreane al summit di revocare cinque sanzioni del Consiglio di sicurezza Onu.

Il sito di Sohae è stato già in passato utilizzato per lanci di vettori per satelliti, che utilizzano la stessa tecnologia dei missili balistici a lungo raggio vietati in base alle risoluzioni Onu. La struttura era dormiente da agosto 2018 e questo - scrivono dal sito Beyond parallel - "indica che l'attuale attività è deliberata e ha uno scopo".