Renault porta a Ginevra la quinta generazione dell'iconica Clio

Ginevra, 6 mar. (askanews) - Renault porta a Ginevra la quinta generazione della propria icona Clio, venduta dal lancio nel 1990 in 15 milioni di esemplari a livello globale, di cui oltre 1,6 milioni in Italia. Gli esterni, come ha spiegato Luca Pettiti communication manager del gruppo, sono caratterizzati da un design sinuoso che richiama, migliorandola, la versione precedente. Nella parte anteriore e in quella posteriore spiccano i nuovi fari full led con firma luminosa c-shape, mentre il cofano presenta delle nervature che ne aumentano la sportività. Grandi novità anche negli interni, con il grande schermo centrale smart cockpit da 9,3 pollici con il sistema di infotainment Easy Link. Tanta la tecnologia a bordo dove debutta il sistema di guida autonoma 2, il sistema di frenata di emergenza per pedoni e biciclette e il Traffic and Highway Jam Companion e il mantenimento della carreggiata.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Renault Clio è disponibile con i motori sviluppati dall'alleanza con Nissan, Mitsubishi e Daimler, il 1.0 tre cilindri turbo benzina a iniezione diretta ed il 1.3 quattro cilindri. Nel 2020 invece è attesa il debutto della versione ibrida. Restyling anche per l'altro modello di grande successo della casa, la Twingo che si caratterizza per i fari c-shape nella parte anteriore, prese d'aria posteriori al motore e per la versione gpl.