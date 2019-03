Spazio, a Baikonur i preparativi per il lancio della Soyuz Ms-12

Baikonur, 6 mar. (askanews) - Sono in via di ultimazione, nella base spaziale russa di Baikonur, in Kazakhstan, i preparativi per il lancio della navetta Soyuz Ms-12 con a bordo i componenti della Expedition 59-60, il cosmonauta di Roscosmos Aleksej Ovcinin, e gli astronauti Nasa, Nick Hague e Christina Koch.

La partenza è prevista per giovedì 14 marzo 2019 alle 20.14 ora italiana. L'attracco della navetta alla Stazione spaziale internazionale, invece, dovrebbe avvenire 6 ore dopo il lancio.

Ovcinin e Hague, l'11 ottobre del 2018 furono costretti ad abortire il decollo della loro navetta Ms-10 pochi minuti dopo il lancio a causa di un malfunzionamento di uno dei booster laterali del razzo. L'equipaggio atterrò in emergenza sano e salvo e ora è pronto per tornare a volare.

Del gruppo fa parte, in qualità di membro di backup, anche l'astronauta italiano dell'Esa e pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano che, invece, partirà per lo Spazio il 6 luglio 2019 per la missione "Beyond" dell'Esa.

Per l'astronauta italiano si tratta della seconda missione di lunga durata a bordo della Stazione spaziale internazionale dopo "Volare" dell'Asi nel 2013. Dopo essere stato il primo italiano a compiere delle missioni extraveicolari (Eva), le cosiddette "passegiate spaziali", Parmitano sarà anche il primo italiano a comandare la base orbitante, nella seconda parte della sua missione.