Code Your future, fondatore: a Roma per grande potenziale Italia

Roma, (askanews) - Nato in Inghilterra, Code Your Future approda a Roma: ai microfoni di askanews, il suo fondatore, Germàn Bencci, spiega perchè la scelta è ricaduta sulla Città Eterna e sull'Italia.

"Code Your Future è una scuola che insegna programmazione part-time alle persone svantaggiate e ai rifugiati. Abbiamo cominciato in Inghilterra nel 2016 con l'idea di dare un opportunità alle persone che fino ad adesso non sono riuscite a trovare un nuovo inizio nelle loro vite. Noi abbiamo pensato che attraverso la tecnologia, imparando questa carriera di programmatore possano trovare un lavoro in cui la loro vita possa fondamentalmente cambiare. Roma è il primo posto fuori dall'Inghilterra, abbiamo scelto l'Italia perché pensiamo che abbia un grandissimo potenziale di persone e di aziende".