Francia, card Barbarin condannato a 6 mesi, coprì abusi su minori

Lione, 7 mar. (askanews) - Il cardinale di Lione Philippe Barbarin è stato condannato a sei mesi di carcere con la condizionale per non aver denunciato delle aggressioni pedofile di un sacerdote della sua diocesi.

Il primate della Chiesa di Francia non era presente in aula, quando la presidente del tribunale penale di Lione Brigitte Vernay l'ha "dichiarato colpevole di mancata denuncia di maltrattamenti" verso un minore. Una delle vittime che ha denunciato il cardinale detto che si tratta di "una grande vittoria per la protezione dell'infanzia". Gli avvocati di Barbarin hanno annunciato appello.

"La delusione è contenuta perchè siamo solo al primo grado e confidiamo che la verità emerga nelle prossime fasi processuali" ha detto l'avvocato Jean-Felix Luciani.

Il monsignore avrebbe tenuto nascoste le presunte aggressioni di padre Preynat, che non è ancora stato processato, nei confronti di decine di giovani scout negli anni Ottanta e Novanta. "Non ho mai cercato di nascondere, ancor meno di insabbiare, questi fatti orribili" aveva detto Barbarin alla sbarra affermando di aver appreso delle molestie di Preynat solo nel 2014.