Furti in abitazioni e lesioni, sei arresti vicino a Palermo

Palermo, 7 mar. (askanews) - Sgominata una banda di aggressivi topi d'appartamento a Bagheria. Furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone e due obblighi di dimora in provincia di Palermo.

Le abitazioni da colpire venivano individuate da una donna, una 40enne di Bagheria il cui "modus operandi", consisteva nello "studiare" la vittima, informandosi, in particolare, sull'esistenza di eventi familiari che lasciassero presupporre l'assenza dalle abitazioni, nonché segnalando ai propri complici il momento più opportuno per entrare in azione.

Sono stati così ricostruiti 16 furti ed è stato possibile, in alcuni casi, il recupero della refurtiva. La banda non si fermava davanti a nulla, alcuni degli indagati, dopo essere stati visti da un cittadino armeggiare in maniera sospetta nei pressi di un abitazione, hanno minacciato di morte e picchiato il testimone con una mazza da baseball perchè aveva chiamato le forze dell'ordine.