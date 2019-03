La trap esplosiva di Worst e Enemy in "Ostaggi freestyle"

Roma, 6 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Ostaggi freestyle", il secondo singolo (dopo "Carillon") dei rapper Worst e Enemy, prodotto da NEBLO, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download dall'1 marzo. Il brano è un pezzo trap energico ed esplosivo che suona come una dichiarazione d'intenti del modo in cui il trio salentino affronta e vive la scena musicale. Il video, diretto da Matteo Montagna, vede gli artisti esibirsi con rime serrate in un brano trap dal ritmo crescente, nello scenario urbano di una Roma notturna. Una sorta di omaggio alla battle tra Worst e Enemy che, quasi due anni fa, ha segnato l'inizio della loro collaborazione con il producer Neblo.

Queste le parole dei rapper a proposito della clip: "Avevamo bisogno di dare al pezzo l'importanza che meritava" - dichiara Worst - "questo video è la ciliegina sulla torta, ciò che mancava per rendere il tutto perfetto. È stata una bella esperienza lavorare con un professionista come Matteo Montagna, aveva in testa ogni singola scena. Lui è stata la mente, noi siamo stati al gioco".

"Ostaggi Freestyle è una traccia d'impatto e per certi versi aggressiva, caratterizzata da un flow trap potente e da influenze hip-hop" - afferma Enemy - "Siamo entrati in studio e ascoltando lo strumentale di Neblo ci è subito venuta voglia di sfidare noi stessi dando il nostro meglio su un brano hip hop come questo. Questo è il nostro video di debutto, sono molto contento del risultato ottenuto e di aver collaborato con Matteo. Stiamo lavorando sodo, il nostro obiettivo è quello di essere apprezzati per la nostra musica e per la cura e l'impegno che ci stiamo mettendo".