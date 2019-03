Renzi: dopo le Europee il governo metterà la patrimoniale

Roma, 7 mar. (askanews) - "L'Italia è tornata in recessione. Servono 40 miliardi di euro. Questo governo che non riesce neanche a decidere sulla Tav, sì Tav, no Tav, ni Tav, è il governo che metterà la patrimoniale, perché dopo le elezioni Europee ci sono da trovare 40 miliardi di euro, stanno per mettervi le mani in tasca. Poi loro sono simpatici, io ero antipatico, però c'erano gli 80 euro e la riduzione delle tasse, con loro sono simpatici, fanno la patrimoniale, tutti più contenti": lo ha detto il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi intervistato a "Non stop news" su Rtl 102.5.

"Il reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo, educa i ragazzi a non cercare lavoro, a non studiare, a non fare fatica, tiene in vita il voto di scambio al Sud con il meccanismo del navigator", ha aggiunto, sottolineando che se ci sono "tre offerte di lavoro a Vibo Valentia, servono i navigator per trovarle?".

"I 5 Stelle vogliono comprarsi il voto degli italiani e non capiscono che in questo modo segnano la loro fine", ha concluso Renzi.