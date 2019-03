Roma, Manuel Bortuzzo torna in vasca: "Un'emozione bellissima"

Roma, 7 mar. (askanews) - Manuel Bortuzzo ha iniziato il percorso di riabilitazione nella piscina del Centro Spinale della Fondazione Santa Lucia di Roma, dove si trova dopo essere rimasto paralizzato in seguito al ferimento all'Axa nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi.

"Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi: un'emozione bellissima", ha detto il ragazzo direttamente dalla piscina in un video postato sulla pagina Facebook 'Tutti con Manuel': "E oggi inizia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto".