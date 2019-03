8 Marzo, Giovanna Olivieri: le donne sempre nella stessa trincea

Roma, 8 mar. (askanews) - Le donne sono sempre costrette a difendere i diritti faticosamente conquistati; lo dice Giovanna Olivieri dell'Associazione Archivia, la biblioteca della Casa Internazionale delle Donne, dove si è aperta Feminism, la seconda fiera dell'editoria femminile.

"Io vorrei lottare per avere un futuro positivo, ma purtroppo siamo sempre nella stessa trincea in cui ci costringe il fatto che i diritti delle donne non vengono mai considerati diritti consolidati" dice Olivieri, "e quindi di nuovo per il decreto Pillon che vuole restituirci a un certo tipo di famiglia, la lotta per chi vuole toglierci la legge sull'aborto, oppure come l'altro giorno quando volevano dichiarare incostituzionale la legge Merlin. Queste piccole e grandi conquiste del mondo delle donne sono sempre rimesse in discussione. E' come essere tutte le volte zavorrate dalla necessità di ricominciare queste battaglie. Due femminicidi anche l'altro giorno. Non ne vogliamo neanche più parlare... Perché non si crede che i diritti delle donne siano diritti umani. Io non so più neanche cosa pensare".