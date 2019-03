Capsula Dragon di Space X si sgancia da Iss e torna sulla Terra

Milano, 8 mar. (askanews) - Queste immagini mostrano la capsula Crew Dragon sviluppata da Space X per la Nasa mentre si stacca dalla Stazione spaziale internazionale prima di cominciare il suo viaggio di ritorno verso la Terra. Una discesa che terminerà nell'Oceano Atlantico al largo delle coste della Florida e dovrà dimostrare che questa capsula è in grado di trasportare in sicurezza degli astronauti, obiettivo principale della missione.

Finora partenza e attracco alla Iss si sono svolti senza problemi. Il razzo Space X è partito dal Kennedy Space Center e dopo 27 ore dal lancio la capsula Dragon si è agganciata alla Iss, il 3 marzo. Il contatto è avvenuto a più di 400 chilometri di altezza della superficie terrestre sulla verticale della Nuova Zelanda. La squadra a bordo della Iss è stata in grado di aprire il portello ed enrare nella capsula.

A bordo di Dragon per ora c'è solo un pupazzo, battezzato Ripley.