Mostra di Venezia, a Julie Andrews il Leone d'oro alla carriera

Roma, 8 mar. (askanews) - Sarà attribuito a Julie Andrews il Leone d oro alla carriera della 76esima Mostra Internazionale d Arte Cinematografica di Venezia che prenderà il via il 28 agosto 2019. A pochi mesi dal ritorno al cinema di "Mary Poppins" nella nuova versione con protagonista Emily Blunt, si celebra la grande attrice inglese 83enne la magica governante più amata del cinema nel film cult del '64. Un ruolo che le valse un Oscar, un Golden Globe e un premio Bafta.

Tra i suoi successi indimenticabili ci sono anche "Tutti insieme appassionatamente", per lungo tempo ai primi posti dei film più visti della storia del cinema, con cui ottenne una seconda candidatura all'Oscar e un altro Golden Globe. E "Victor Victoria" dell'82, terza nomination all Oscar e un altro Golden Globe. Il premio le è stato assegnato dal cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, su proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera.

Stella del teatro, del cinema e della televisione, Julie Andrews era già una leggenda a Broadway quando debuttò al cinema in Mary Poppins. E' un'attrice adorata da intere generazioni che è riuscita però, come ricorda Barbera, a non restare imprigionata nello stereotipo della simpatica governante recitando in ruoli diversi come nel film "Tempo di guerra, tempo d amore" di Arthur Hiller commedia romantico-pacifista, ambientata a Londra durante la seconda guerra mondiale, o ne "Il sipario strappato" di Alfred Hitchcock con Paul Newman e nei vari film diretti dal marito Blake Edwards, con il quale diede vita a un sodalizio artistico tra i più profondi e duraturi. Da "Operazione crepes suzette" (1970) a "Il seme del tamarindo" (1974) e "Così è la vita"(1986).

Il pubblico giovane la conosce come regina che insegna alla nipote a diventare una principessa in "Pretty Princess". Ha di recente anche prestato la voce alla creatura marina di "Aquaman". Ha doppiato la Regina Lillian in Shrek 2, Shrek Terzo e "Shrek e vissero felici e contenti", e la madre di Gru nella serie di film "Cattivissimo Me" e dei "Minions".

E' autrice di best-seller, ha creato una collana di libri con la figlia per ragazzi, ha fatto la regista di musical, dirigendo il revival di "My Fair Lady", di cui fu protagonista nella produzione originale a Broadway del'56. Insomma un'artista a 360 gradi. "Sono molto onorata di essere stata scelta per il Leone d oro alla carriera - ha detto l'attrice - e sono impaziente di arrivare in quella meravigliosa città a settembre per un occasione così speciale".