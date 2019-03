Crozza: la Tav urgentissima da 28 anni e 16 governi

Milano, 9 mar. (askanews) - Nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - Maurizio Crozza dedica un monologo pungente alla situazione del governo del nostro paese tra le liti di Salvini e Di Maio "Il maschio Alfa e quello Analfa" e l'esilarante figura del Premier Conte "campione di seduzione e bon ton, a metà fra Lina Sotis e Roger Moore... magari manca sui decreti legge mai sui flut non lo batte nessuno". L'artista genovese non dimentica la TAV "urgentissima dal 91...28 anni e 16 governi."