Di Maio: "Interdetto da Salvini, ha messo in discussione governo"

Roma, 8 mar. (askanews) - Scontro aperto ma anche con qualche apertura tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi non usa mezzi termini. "Ho convocato questa conferenza stampa per un tema che ieri sera mi ha lasciato abbastanza interdetto. Ovvero, il fatto che non M5s ma la Lega abbia addirittura messo in discussione il governo legandolo al tema Tav Torino-Lione".

Di maio ha definito ancora una volta l'opera "non profittevole" e ha ribadito che il tema della Tav è inserito nel contratto di governo che per i 5 Stelle è un atto solenne.

"Penso sia da irresponsabili mettere in discussione un governo su un passaggio marginale ma coerente che è quello di dire lunedì non impegnamo soldi su un'opera che da contratto di governo si deve ridiscutere".

A Matteo Salvini, che sulla Tav ha detto "ne riparliamo lunedì" Di Maio replica: Questo è un fine settimana di lavoro, è un fine settimana in cui portare a casa uno degli obiettivi del contratto di governo. Non va bene che a decidere sia solo uno perchè l'analisi costi benefici non va bene". "Non è una questione di chi ha la testa più dura, queste sono cose da bambini, qui dobbiamo sederci al tavolo, lavorare affinchè riprenda la ridiscussione integrale di quest'opera ed evitare di vincolare soldi degli italiani".

Infine Di Maio ha ribadito che il M5s ha votato cose che non piacciono, e quindi ha invitato la Lega a fare lo stesso dicendo che è paradossale mettere a rischio la tenuta dell'esecutivo per ciò che sta nel contratto, ma ha ribadito che non sta pensando a una crisi di governo.