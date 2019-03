In anteprima il video di "The future of your past" di MattO

Milano, 8 mar. (askanews) - Venerdì 28 dicembre esce in radio "The future of your past", il singolo di lancio dell'omonimo album di MattO. Qui un ampio stralcio del video in anteprima.

Il brano q, scritto dallo stesso artista, caratterizzato da un forte riferimento alla musica rock degli anni Sessanta e Settanta, è arrangiato da Jon Leidersdorff che ne è anche il suo produttore. Il singolo, registrato negli studi di Lakehouse Music a Asbury Park nel New Jersey, luogo noto per essere il centro della musica e meta di artisti del calibro di Bruce Springsteen, Bon Jovi, South Side Johnny e Stevie van Zan, è caratterizzato da nuove e importanti sonorità.

Il titolo del brano è una riflessione sul fatto che non si può scappare dal nostro passato - dice MattO - attraverso le parole del testo infatti cerco di far capire quanto sia importante "l oggi", perché sono proprio quei pochi attimi, quei momenti, che a volte pensiamo siano superflui, a dettare il nostro futuro di domani .

Nel testo si possono percepire alcune parole che raccontano la vita dell artista, la sua passione per la musica americana e per il rock, i suoi viaggi in giro per il mondo alla ricerca di nuove esperienze, di nuove sonorità e nuove culture.

MattO vive la sua vita tra la Svizzera tedesca e gli Stati Uniti. É musicista, paroliere e produttore discografico. Dopo aver avuto fama internazionale come autore di svariati brani, ha deciso di intraprendere la carriera di cantautore. Il suo ultimo album "The Future of Your Past", infatti, è frutto di anni di lavoro, di studio e come dice lo stesso artista, non sarebbe stato possibile se non avesse incontrato anche quei giovani talenti che lo hanno ispirato verso nuove sonorità.