Milano, le figurine Panini "invadono" Intesa Sanpaolo

Milano, 9 mar. (askanews) - Tanti scambi di figurine, quiz, giochi e premi per piccoli ma anche per grandi collezionisti. Nel weekend di carnevale è tornato a Milano il "Panini tour up! 2019", l'iniziativa di promozione della collezione "calciatori 2018-2019" nata dalla parternerschip strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo. Un'ulteriore segnale di attenzione per il mondo dei giovani da parte della banca che, tra i suoi clienti, vanta 2 milioni e 300 mila under 35.

Spiega Andrea Lecce, responsabile Sales & Marketing Privati e Imprese Retail di Intesa Sanpaolo: "Abbiamo aperto circa 500 mila conti negli ultimi due anni per i giovani fino a 35 anni, abbiamo erogato 7,5 miliardi di mutui. E' una bella notizia perchè 'per merito', il prestito per gli studenti, in pochi giorni ha giàò raggiunto 200 adesioni, anche su 17 atenei all'estero. Il conto è il modo per iniziare il percorso finanziario, adesso abbiamo il 20% dei nostri clienti che sono giovani. Siamo molto felici".

Merito anche di "XMe Conto Up!", il nuovo conto corrente di Intesa Sanpaolo espressamente dedicato agli under 18: "XMe Conto Up! è un conto corrente totalmente gratuito ed è anche privo di bollo perchè lo paga la banca. Può essere utilizzato in Italia e all'estero con la carta di debito, c'è un sistema di parental control che aiuta i genitori a definire i livelli di autonomia via via crescenti. E oggi abbiamo raggiunto 100 mila clienti di minore età che, accompagnati dalle loro famiglie, sono diventati nostri clienti: 100 mila ragazzi".

Un impegno per le giovani generazioni che per Intesa Sanpaolo vuol dire soprattutto educazione al risparmio: "C'è un servizio nell'ambito del conto che si chiama salvadanaio dove si possono definire appunto degli obiettivi nel tempo e risparmiare sia arrotondando le spese sia definendo degli importi che vengono gradualmente accantonati".

Per tutta la giornata decine collezionisti di tutte le età hanno letteralmente invaso la filiale di Intesa Sanpaolo di Piazza Cordusio, a due passi dalla Madonnina del Duomo, per scambiarsi le doppie e sfidarsi nei giochi a premio delle "figuriniadi". E per chi è riuscito a completare il proprio album è arrivato il timbro ufficiale "Album completato". Ad accogliere gli ospiti c'era anche Pepper, il robot umanoide di Intesa San Paolo Innovation Center, arrivato sulla terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terreste.