Tav, Casaleggio (M5s): io non penso ci sarà la crisi di governo

Milano, 9 mar. (askanews) - "Non penso che ci sia una crisi di governo". Così Davide Casaleggio, commentando le tensioni tra M5s e Lega sulla Tav, a margine del Villaggio Rousseau che si apre oggi a Milano.

Casaleggio non vuole aggiungere altro su questioni politiche: "Oggi siamo qui per parlare di villaggio Rousseau e di un nuovo modo di condividere le esperienze degli attivisti. So che avete questo focus, ma oggi siamo qui per parlare di Villaggio Rousseau e di questo vorrei parlare".