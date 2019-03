Nuova Zelanda, il killer sorridente all'udienza in tribunale

Il 28enne australiano Brenton Harrison Tarrant, autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è comparso davanti al giudice del locale tribunale distrettuale. Con le manette ai polsi e a piedi nudi, vestito con il completo bianco da detenuto e affiancato da due agenti di polizia, Tarrant ha sorriso compiaciuto ai fotografi e agli operatori televisivi ammessi nell'aula, chiusa al pubblico. Non ha parlato, ma ha fatto il saluto dei suprematisti bianchi con il pugno alzato e un gesto di scherno a fotografi e operatori.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, 41 delle 49 vittime, sono state uccise nella moschea vicino a Hagley Park, sette in quella di Linwood e una è deceduta in ospedale. I feriti ricoverati sono una cinquantina, tra cui un bambino di cinque anni.

Il suprematista bianco era in possesso di un regolare porto d'armi e per compiere la strage aveva con sé cinque armi, tra cui due pistole semi-automatiche e due fucili da caccia.

Tutti gli eventi pubblici previsti per oggi sono stati cancellati per rispetto delle vittime e per motivi di sicurezza.