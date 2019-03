Il lapsus di Mattarella con Xi

La sua Sicilia nel cuore: lapsus del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che incontrando al Quirinale, insieme al presidente cinese Xi Jinping, i rappresentanti del Business Forum, del Forum Culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi Terzi ha detto "investimenti in Sicilia" invece che "in Italia", correggendosi subito. "Cina e Italia sono paesi naturalmente vocati al commercio. La Cina è il primo mercato di destinazione delle esportazioni italiane nell'area dell'Asia e Pacifico e l'Ue è il primo partner commerciale della Cina. Roma e Pechino potranno trarre benefici notevoli da un contesto di cooperazione fondato sulla leale concorrenza tra imprese rispetto alla proprietà industriale, intellettuale e nella comune lotta alla contraffazione. Per quanto riguarda gli investimenti in Sicilia... In Italia, abbiamo assistito a una crescente e positiva attenzione per il mercato italiano"..