Delirio metro A. Tre stazioni chiuse tra rabbia e disagi

È caos trasporti a Roma con la chiusura di tre stazioni della linea A della metropolitana, quelle in pieno centro. Dopo quella di Repubblica, off limits da ottobre 2018, per il collasso di una scala mobile che causò il ferimento di alcuni tifosi del Cska di Mosca che stavano andando all'Olimpico per la Champions League, nei giorni scorsi è stata chiusa anche Barberini per "accertamenti dell'autorità giudiziaria" in seguito alla rottura, anche qui, della scala mobile. Non solo, anche Spagna è stata chiusa per verifiche tecniche.

Disagi e rabbia tra i romani che ogni giorno devono districarsi con un trasporto pubblico malfunzionante e per le migliaia di turisti che arrivano nella Capitale e si recano in centro. Per chi prende la linea A, la fermata più vicina al cuore dei monumenti è Flaminio. Un cartello li accoglie increduli "Stazione chiusa, ci scusiamo per i disagi". Ma sono mesi che Repubblica è in queste condizioni e adesso si parla di tre stazioni attaccate e i bus sostitutivi non possono essere un'alternativa. Il Codacons ha già annunciato un'azione risarcitoria collettiva a tutela di tutti gli abbonati Atac, e un esposto in Procura contro l'azienda per la possibile fattispecie di truffa aggravata.

Intanto, l'azienda ha fatto sapere di aver sciolto il contratto con la ditta che ha gestito la manutenzione degli impianti mentre la sindaca Virginia Raggi, ospite a "Non è L'Arena" su La7, ha dichiarato che sarà presto chiuso "il contratto con la ditta che si occupa della manutenzione della metro".