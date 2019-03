Razzo da Gaza colpisce casa a Tel Aviv, diversi feriti

Un razzo sparato da Gaza è esploso a Nord di Tel Aviv, ferendo diversi israeliani. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di accorciare la sua visita negli Stati Uniti e di rientrare più rapidamente nello Stato ebraico dopo l'attacco per "gestire le operazioni da vicino". Il premier ha parlato di un atto "criminale", "deliberato e pericoloso", che merita una "risposta dura" da parte di Israele. Netanyahu ha precisato che si incontrerà con il presidente Donald Trump nelle prossime ore e poi farà immediato ritorno in Israele. Un razzo sparato dalla Striscia di Gaza ha colpito una casa in una comunità a Nord di Tel Aviv, provocando un incendio e almeno cinque feriti israeliani, secondo quanto riferito da autorità e personale sanitario locale. L'esercito dello Stato ebraico ha spiegato che il razzo è stato sparato dalla Striscia di Gaza, enclave palestinese amministrata dal movimento islamista Hamas. L'attacco aumenta il rischio di un'altra escalation tra le due parti a pochi giorni dalle elezioni israeliane del 9 aprile.