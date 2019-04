Britney Spears ricoverata in un centro di salute mentale

Britney Spears ha annunciato di volersi prendere del tempo per se stessa e quindi stop ai social per un po'. "Innamorati del prenderti cura di te stesso. Mente, corpo e spirito" si legge nell'ultima immagine postata sul suo profilo ufficiale Instagram. Secondo "Tmz" la popstar è devastata dalla malattia del padre Jamie - operato per problemi legati all'intestino e al colon - e ha quindi deciso di farsi ricoverare in un centro per la salute mentale.

La cantante dI "Toxic" e "Baby one more time", successo che nel 2018 ha compiuto 20 anni, sarebbe ricoverata già da una settimana, per seguire un trattamento della durata di circa un mese. Sui social i fan le hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza, con messaggi e auguri carichi d'affetto. Britney ha anche sospeso gli spettacoli in programma a Las Vegas.

Il suo spettacolo "Britney: Domination" era stato già sospeso una prima volta a gennaio e in quell'occasione la popstar aveva annunciato di volersi fermare per stare vicino al padre malato. "Un paio di mesi fa mio padre è stato ricoverato ed è quasi morto", aveva scritto su Instagram. "Noi tutti siamo grati che sia riuscito a sopravvivere, ma la strada è ancora lunga. Ho preso questa difficile decisione per concentrare tutte le mie energie sulla mia famiglia in questo momento".