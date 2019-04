Alan Kurdi, nessun immigrato in Italia. L'annuncio di Malta

Malta ha annunciato un accordo per distribuire fra quattro Paesi europei i 64 migranti salvati al largo della Libia 10 giorni fa a bordo della nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye. La Valletta ha precisato che i migranti sarano divisi fra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. I migranti saranno trasferiti a terra da imbarcazioni maltesi ma la Alan Kurdi non sarà autorizzata ad entrare nei suoi porti, hanno fatto sapere le autorità portuali maltesi. Sia Malta che la Libia non hanno autorizzato l'ingresso nei loro porti di navi umanitarie sostenendo che le loro attività al largo della Libia incoraggino i trafficanti di esseri umani.