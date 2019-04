Allegri, come spiazza tutti dopo il flop: "Resto. Ma che..."

"Noi potevamo far meglio sui due gol presi, però hanno meritato assolutamente senza ombra di dubbio". Così l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta per 1 a 2 contro l'Ajax che ha portato all'eliminazione della squadra dalla Champions League. "Tutti gli anni la Juventus gioca per questo obiettivo - ha aggiunto - a volte ti va bene arrivare in finale a volte esci a qualche finale che è un gran risultato, c'erano grandi aspettative questo sicuramente sì, però...".