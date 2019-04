"Spazziamo via tutto". Tsunami Salvini contro le tendopoli degli immigrati

"L'obiettivo è azzerare la tendopoli: io sono molto più fiducioso, entro il termine del mio mandato non esisterà più niente qua". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della visita alla nuova tendopoli di San Ferdinando, dove dopo lo sgombero della baraccopoli dello scorso 6 marzo sono stati trasferiti gli immigrati. "Ovviamente - ha aggiunto Salvini - non possiamo dare casa e lavoro a tutti, non hanno casa e lavoro tanti calabresi, non possiamo darla a tutti. Rispetto alla mia ultima visita abbiamo più che dimezzato le presenze, spero di portare a normalità la situazione".