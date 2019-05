Appalti truccati a Palermo: arrestati 4 funzionari pubblici

Palermo, 7 mag. (askanews) - "Io penso che con 8mila euro possiamo, ma faccia lei", "Io avevo pensato di chiudere a 5 mila".

Una contrattazione sulla tangente. A parlare sono un funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Palermo e un imprenditore, coinvolti nell'inchiesta della Sezione "Anticorruzione" della Polizia di Palermo che ha portato all'esecuzione di 14 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti tra imprenditori e funzionari pubblici che dovranno rispondere, a vario titolo, di corruzione, falso in atti pubblici e truffe aggravate ai danni dello Stato. Fra questi 4 funzionari pubblici sono stati arrestati. La polizia ha filmato anche il passaggio di una busta con la tangente.

L'indagine riguarda principalmente appalti pubblici finanziati con fondi del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in particolare per l'edilizia scolastica, o di altri enti o Ministeri, stanziati per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione di immobili dello Stato, usati per fini istituzionali o di pubblica utilità.