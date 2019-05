Christian Holstad a Ca' Foscari con un'opera per protezione mari

Roma (askanews) - L'artista americano Christian Holstad porterà alla Ca' Foscari dal 9 maggio un'opera site specific ispirata al tema della protezione dei mari dall'inquinamento dei rifiuti plastici, per sottolineare l'importanza della sostenibilità. "Consider yourself as a guest (Cornucopia)" sarà visibile presso l'università veneziana dal 9 all'11 maggio sulle acque del Canal Grande e dal 12 maggio al 12 giugno 2019 nel cortile dell'ateneo.

La FPT Industrial, main sponsor del Padiglione Italia della Biennale d'Arte di Venezia, ha invitato Holstad a immaginare un'opera ispirata dalle continue notizie sul crescente inquinamento dei mari e degli oceani. Una cornucopia, simbolo antico di fortuna e di abbondanza, prodotta interamente con rifiuti plastici, diventa l'occasione per riflettere sull'urgenza di affrontare l'inquinamento dei nostri mari. Il significato classico di questa immagine iconica viene cosi stravolto dall'artista, diventa sinonimo di "eccesso".

L'opera mira a sensibilizzare il pubblico, in modo chiaro e immediato, letteralmente "portando a galla" un problema di assoluta attualità, non lasciandolo nascosto nei fondali del mare".