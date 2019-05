Conte ha incontrato il premier libico Sarraj a Palazzo Chigi

Roma, 7 mag. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del governo di accordo di unità nazionale libico Fayez Sarraj. Quest'ultimo in visita in Europa per ottenere sostegno al proprio esecutivo, alle prese da oltre un mese con l'offensiva militare lanciata dal generale Khalifa Haftar. Dopo la tappa a Roma Sarraj proseguirà alla volta di Berlino, Parigi e Londra. Conte ha commentato così l'incontro con Sarraj e la situazione in Libia.