Il trailer di "Spider-Man: Far From Home", in arrivo il 10 luglio

Roma (askanews) - Mentre "Avengers: Endgame" prosegue la sua corsa al botteghino e dopo aver battuto l'incasso di "Titanic", tallona il primato di "Avatar", la Marvel lancia il trailer di "Spider-Man: Far From Home", nelle sale dal 10 luglio. Ma attenzione, la visione non è consigliata a chi non ha ancora visto il nuovo film sui "vendicatori"!

Il nuovo "Spider-Man" diretto da Jon Watts è il seguito di "Spider-Man: Homecoming", è sempre interpretato da Tom Holland e Jake Gyllenhaall, ed è ambientato a Venezia, Berlino e Londra. Nel cast ci sono Michael Keaton, Zendaya e Marisa Tomei, già presenti nel primo episodio, mentre fanno il loro ingresso Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa volta Peter Parker, "Spider-Man di quartiere", decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente.