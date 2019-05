Libia, Conte vede Serraj: ora stallo ma lo scenario è critico

Roma, 7 mag. (askanews) - "Oggi ho parlato con Al Sarraj. Non ci sono grossi movimenti sul territorio libico. Come Italia e come governo abbiamo inquadrato la situazione dal punto di vista militare e politico da subito. La opzione militare non può essere la soluzione e la conferma viene dal fatto che ora la situazione è di stallo. Lo scenario è critico e può evolvere in modo ancora più critico". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, dopo l'incontro di stamani a palazzo Chigi con il premier libico, parlando a margine dell'esercitazione delle forze armate a Pratica di mare.

"Confido di incontrare direttamente presto il generale Haftar. A tutti gli attori anche a quelli internazionali sto cercando di rappresentare come non ci sia una prospettiva militare che possa assicurare stabilità", ha detto Conte.

L'opzione militare, ha aggiunto, "sarebbe perseguita a prezzo di vite umane e la stabilizzazione" e "sarebbe solo apparente perché genererebbe ulteriori violenze".