Napoli, Mattarella in ospedale fa visita alla piccola Noemi

Roma, 7 mag. (askanews) - Visita di mezz'ora del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Noemi, la bimba di quattro anni ferita gravemente il 3 maggio in un agguato a Napoli, in piazza Nazionale. Mattarella è arrivato all'ospedale pediatrico Santobono, nel quartiere del Vomero; ha salutato i genitori e ha ringraziato i medici per il lavoro svolto, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.