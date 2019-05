Belmarsh, 7 mag. (askanews) - Pamela Anderson ha fatto visita a Julian Assange in prigione, nella prima visita concessagli dopo l'arresto, in aprile

"È stato molto difficile vederlo qui, non merita di stare in un carcere di massima sicurezza, non ha commesso nessun atto violento, è una persona innocente", ha detto uscendo dalla prigione. "è una brava persona, incredibile, gli voglio bene, non posso neanche immaginare cosa sta passando. Dobbiamo continuare a lottare, salvare la sua vita".

Il fondatore di Wikileaks è stato arrestato l'11 aprile dopo aver passato 7 anni rinchiuso nell'ambasciata dell'Ecuador, a Londra. Si trova nel carcere di Belmarsh, in Inghilterra, in attesa dell'udienza per la richiesta di estradizione negli Stati Uniti.