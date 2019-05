Roberto Bolle presenta gli eventi di On Dance a Milano

Milano, 7 mag. (askanews) - "E' un progetto molto grande, per una settimana di spettacolo ci sono sei mesi di lavoro. Si parte dalla base dell'anno scorso, ci sarà il tango in galleria, lo swing alle colonne di San Lorenzo. In programma anche workshop gratuiti di danza classica e contemporanea. La street dance sarà ancora protagonista all'Anfiteatro Martesana con Red Bull Dance Your Style. Le open class nella cornice del Teatro Burri di Parco Sempione. Per tutti gli appassionati di liscio, per una notte il Piazzale Donne Partigiane alla Barona si trasformerà in una classica balera. Infine, il final show: lo spettacolo conclusivo, anch esso gratuito, saluterà tutti i "ballerini" di Milano domenica 2 giugno in Piazza Duomo alle 21.30. Insomma tanti appuntamenti da non perdere".