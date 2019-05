Selfie-agguato a Salvini: "Non siamo più terroni di m...?"

Roma, 7 mag. (askanews) - "Selfie agguato" al ministro Matteo Salvini. A Salerno una ragazza riesce ad avvicinarsi al vice-premier leghista per una foto e mette in modalità video ricordando al segretario della Lega: "Grande Salvini. Siamo terroni di m... Non siamo più terroni di m...?".

La reazione del ministro dell'Interno non è delle più calme "Cancella 'sto video", mentre interviene la Digos per sequestrare il cellulare alla giovane.

Lei grida: "Il telefono è mio, me lo dovete dare, ora lo cancello, lo cancello davanti a voi, mi dovete dare il telefono". "Un secondo, andiamo da quella parte", rispondono gli uomini del ministro.

Il video di circa 34 secondi è diventato virale.