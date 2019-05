Harry e Meghan presentano Baby Sussex al mondo

Londra, 8 mag. (askanews) - Harry e Meghan hanno presentato ai media il loro primogenito letteralmente imbacuccato in una copertina bianca e con tanto di

berrettino di lana dello stesso colore.

La duchessa di origini americane ha così commentato l'emozione di diventare mamma:

"È magico. Ho i due migliori ragazzi del mondo. Sono molto felice".

"È dolcissimo, è davvero calmo", ha aggiunto.

"Non so da chi abbia preso", ha ironizzato Harry.

Baby Sussex, come è stato ribattezzato dai media secondo il titolo nobiliare della coppia, non ha ancora un nome e non è stato annunciato neanche in questa occasione.

"Un altro bisnipote", ha aggiunto.

"Ha già della peluria sulla faccia", ha scherzato ancora Harry, ringraziando la stampa e ritirandosi con Meghan e baby Sussex.