Il Banco del mutuo soccorso torna con l'album "Transiberiana"

Roma, 8 mag. (askanews) - "Transiberiana", il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso (in uscita il 10 maggio per Inside Out Music/Sony Music Group) segna il ritorno della band a 25 anni di distanza dall'ultimo lavoro da studio, "13".

Dopo tutti questi anni e la scomparsa di due tra i componenti del gruppo, la storica band prog rock italiana pubblica undici nuove composizioni, che riflettono la lunga carriera e ciò che il Banco è oggi.

"Transiberiana" è un viaggio autobiografico, fatto di moltissimi incontri, ricco di presenze, di avventure e di incidenti. "Per la prima volta è arrivato prima il titolo, poi la musica - ha detto Vittorio Nocenzi, fondatore del gruppo - Ci ho riflettuto a lungo, volevo trovare un titolo che rappresentasse tutto questo, sul quale costruire il racconto della mia vita di compositore e di essere umano".

Tutte le composizioni portano la firma di Vittorio Nocenzi e di suo figlio Michelangelo, pianista e batterista; i testi sono scritti dallo stesso Nocenzi e da Paolo Logli.

Alla pubblicazione dell'album seguirà presto un tour (tutte le date e gli aggiornamenti su www.internationalmusic.it).

Queste le undici tracce che compongono il nuovo lavoro: Stelle sulla terra; L'imprevisto; La discesa dal treno; L'assalto dei lupi; Campi di Fragole; Lo sciamano; Eterna Transiberiana; I ruderi del gulag; Lasciando alle spalle; Il grande bianco; Oceano: Strade di sale.

"Transiberiana" è disponibile su cd mediabook in edizione limitata con libretto di 44 pagine; Gatefold 2LP + cd e libretto di 8 pagine formato LP; in formato digitale.

Il giorno stesso della sua pubblicazione, venerdì 10 maggio, "Transiberiana" verrà presentato al pubblico romano, presso La Feltrinelli, in Via Appia Nuova 427 alle 18.30. In questa occasione il Banco racconterà il nuovo lavoro, risponderà alle tante domande e curiosità dei fan e firmerà autografi. L incontro sarà moderato dal giornalista Guido Bellachioma.

Il Banco del Mutuo Soccorso è Vittorio Nocenzi (pianoforte, tastiera e voce), Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica), Nicola Di Già (chitarra ritmica), Marco Capozi (basso), Fabio Moresco (batteria) e Tony D Alessio (lead vocal).