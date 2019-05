Il divertente streap tease di Lady Gaga sul red carpet del Met

New York, 8 mag. (askanews) - Provocatoria ma con grande ironia. Lady Gaga è stata protagonista di uno strip tease in occasione del red carpet del Met Gala 2019, che inaugura la mostra del Costume Institute.

La star, che ha da poco vinto un Oscar con A Star is Born, era vestita a strati e si è sfilata 3 abiti disegnati per lei dallo stilista Brandon Maxwell, restando in lingerie calze a rete e stivali.

In questo modo ha voluto rendere omaggio all'irriverente e goliardico spirito di Camp: Notes on Fashion, la mostra del Costume Institute che aprirà i battenti per tre mesi il 9 maggio al Metropolitan Museum di New York.