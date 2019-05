Pakistan, Asia Bibi è stata trasferita in Canada

Roma, 8 mag. (askanews) - La nuova vita di Asia Bibi riparte dal Canada. La donna pachistana di fede cristiana condannata a morte per blasfemia e poi prosciolta dalle accuse e liberata dal braccio della morte, dopo aver lasciato il suo paese è arrivata in Canada, come confermato dal suo avvocato e dalle autorità del Pakistan.

Bibi, madre di cinque figli, è stata portata fuori dal suo Paese dopo avere ricevuto ripetute minacce di morte da parte di estremisti religiosi del Pakistan, in seguito all'annullamento della sua condanna per blasfemia.

Dal giorno della sentenza della Corte Suprema nel 2018, la donna ha vissuto in luoghi tenuti segreti dalle forze di sicurezza locali, dopo essere stata separata dalla famiglia. I suoi figli già da tempo si trovano in Canada.