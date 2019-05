Sparatoria tra nomadi per nozze combinate nel Milanese: 2 arresti

Milano, 8 mag. (askanews) - Gli investigatori del commissariato di Cinisello Balsamo (Milano) hanno arrestato due uomini di 26 e 41 anni di etnia sinti accusati di essere coinvolti nella sparatoria avvenuta il 18 aprile scorso, nell'ambito di uno scontro tra famiglie nomadi italiane per il mancato matrimonio combinato (valido per la comunità sinti ma non per la legge italiana) tra un 15enne e una 14enne. I due sono stati arrestati in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere chiesto dal pm Flaminio Forieri della procura di Monza.

A ricostruire i fatti, prima una violenta aggressione, poi l'inseguimento in auto per le vie della cittadina e infine la sparatoria, è il dirigente del commissariato di Cinisello Balsamo, Gianluca Cardile, che ha coordinato le indagini che hanno portato all'arresto di uno zio e del cugino del 15enne che, come la famiglia della ragazzina, gravitano da tempo (in camper e in abitazioni) sul territorio di Cinisello, tra la provincia di Milano e quella di Monza.