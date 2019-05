Usa, sparatoria in Colorado: morto uno studente, due arrestati

Denver, 8 mag. (askanews) - Ancora violenza e sangue in una scuola americana. Uno studente di 18 anni ha perso la vita in una sparatoria che ha inoltre provocato diversi feriti in un edificio scolastico nella periferia di Denver, nell'Ovest degli Stati Uniti. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 14 locali nell'istituto Stem, un plesso scolastico che accoglie 1.800 studenti a partire dalla materna.

Due sospettati, due giovani studenti dell'istituto Stem della città di Highlands Ranch, in Colorado, sono stati arrestati nel campus, ha dichiarato durante una conferenza stampa lo sceriffo della contea di Douglas.

Dopo la tragedia, lo sceriffo ha raccontato che "otto studenti", tutti di età superiore ai quindici anni, sono ricoverati in ospedale, alcuni sono in gravi condizioni, dopo essere stati raggiunti da colpi di "arma da fuoco". La sparatoria è avvenuta a pochi chilometri dalla Columbine, teatro di uno dei peggiori massacri della storia americana nel 1999.