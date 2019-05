Federalimentare, Vacondio: "Ci sentiamo a casa in Confindustria"

Roma, 9 mag. (askanews) - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione".