Palumbo (Spring+): Alla Borsa di Vienna procedure più snelle

Roma, 9 mag. (askanews) - Procedure e burocrazia più semplici per attrarre gli investitori. Questo l'obiettivo della Borsa di Vienna presentato oggi nella tappa romana alla Luiss del Roadshow da Fabio Palumbo, partner della società di consulenza Spring+. "Lo scopo dell'incontro di oggi è quello di far avvicinare la comunità industriale e aziendale

italiana a un'opportunità alternativa per cercare di patrimonializzare o riuscire a trovare del debito per crescere. Abbiamo incontrato i signori del Vienna stock exhange che sono venuti qui a spiegare le principali caratteristiche, ma in poche

parole l'obiettivo è quello di mettere a disposizione degli strumenti vigilati e regolamentati che possono essere fruibili

con una burocrazia molto snella".