HITalk, Bononcini (Facebook): equilibrio in disintermediazione

Roma, 10 mag. (askanews) - Facebook è la piattaforma della disintermediazione per eccellenza ma è "imperfetta". Per questo ora occorre trovare il giusto "equilibrio" tra le istanze di tutti per arginare il fenomeno della disinformazione senza ledere la libertà di ognuno. Ne ha parlato Laura Bononcini, Public policy director di Facebook per il Sud Europa, intervenuta all'HITalk "Comunicare senza intermediari". "In questi giorni - ha aggiunto - si parla tantissimo anche di regolamentazione, di quali debbano essere le regole da applicare a nuove piattaforme come le nostre. Noi accogliamo con favore la formazione di nuove regole ma è importante che queste nuove regole prendano in considerazione questa nuova creatura che siamo e che si è sviluppata negli anni e che quindi trovino il giusto bilanciamento tra l'opportunità che diamo alle persone di esprimersi liberamente e la necessità di difendere i diritti di tutti".