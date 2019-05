HITalk, Tassi: differenziarsi creando esperienza

Roma, 10 mag. (askanews) - "La grande opportunità per aziende e organizzazioni è quella di riuscire a differenziarsi, creando esperienza. Perchè quando facciamo esperienza, creiamo memoria e quindi impariamo e quindi ci portiamo dentro dei messaggi. I brand e le organizzazioni che saranno in grado di creare esperienze memorabili per le persone sono quelli che avranno la capacità di superare questo momento difficile in termini di disintermediazione". Questo il punto di vitsta dell'amministratore delegato di Caffeina, Tiziano Tassi, intervenuto all'HITalk, "Comunicare senza intermediari".