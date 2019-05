HITalk, Zendrini: disintermediare ma recuperando calore

Roma, 10 mag. (askanews) - "Ho sempre costruito campagne di comunicazione, ho sempre usato strumenti di comunicazione, ho sempre intermediato e usato strumenti di intermediazione che erano i computer, i telefoni, le agenzie. Non intermediare significa riprendere la relazione diretta con colui il quale stai comunicando, riprendere in mano il calore, quella passione che può trasferire l'essere di fronte a qualcuno guardandolo negli occhi". Questa l'opinione di Fulvio Marcello Zendrini, marketing e communication advisor, interventuto all'HITalk "Comunicare senza intermediari". "La comunicazione disintermediata può convivere con la comunicazione mediata. L'importante è riuscire a trasferire quel calore, quella relazione che la comunicazione tecnologica non riesce a fare".