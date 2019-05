L'album di Ivan Talarico: "Il mio disco una babele ordinata"

Roma, 9 mag. (askanews) - Canzoni leggere come nuvole in un giorno di pioggia, che affrontano con poesia e ironia la realtà che ci circonda. Esce "Un elefante nella stanza" (produzione artistica di Filippo Gatti, per l'etichetta Folkificio) il primo disco di Ivan Talarico, che l'artista spiega così:

"Questo disco non parla di cose in particolari, ci sono diversi argomenti: l'escatologia del pesce in scatola, si parla di carote d'amore, di andirivieni blu, ma soprattutto raccoglie 12 canzoni che ho scritto negli ultimi anni e che ho portato in giro per tutta l'Italia. Sono canzoni che hanno vissuto di vita propria. Ora, grazie alla produzione artistica di Filippo Gatti hanno trovato una collocazione all'interno di un disco che sia abbastanza coerente. Il disco è una babele ordinata".

Dodici brani che Talarico da anni porta in concerto in tutta Italia, con la sua chitarra, tra teatri, locali, librerie, case. "E' un disco che arriva a 37 anni perché ho fatto altro. Ho fatto teatro e continuo a farlo, ho fatto musiche di scena, colonne sonore, e ho scritto due libri di poesie. Poi sono stato convinto a farlo, anche da una parte dei me che aveva voglia di un progetto discografico, prima o poi".

"Utilizzo spesso una chiave ironica di lettura nei miei brani - prosegue - perché è l'unica cosa che è riuscita a salvarmi dal dramma. Prima ero uno scrittore molto serio e peso, poi ho capito che non ne sarei uscito vivo e l'ironia è intervenuta per aiutarmi".

"Un elefante nella stanza" viene presentato l'11 maggio con un concerto in band al Monk di Roma. "Il pubblico mi è sempre stato vicino nei concerto, c'è sempre stata una comunicazione diretta. Sono curioso di vedere cosa succede portando una cosa che è più un concerto che uno spettacolo-concerto".

Il tour prosegue poi a: San Severo (Fg) 17 maggio; Andria (Bt) 19 maggio; L'Aquila 23 maggio; Fidenza 26 giugno; Casetta Rossa (Roma) 4 luglio; Genova 5 luglio; Cavagnolo (To) 6 luglio; Fidenza (Pr) il 29 agosto.