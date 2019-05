Marco Mengoni, show a sorpresa per le strade di Roma

Roma, 10 mag. (askanews) - Evento a sorpresa, a Roma, di Marco Mengoni che ha fatto letteralmente impazzire centinaia di fan e curiosi tra Piazza del Popolo e Via del Corso con la Banda Cittadina "Alceo Cantiani" di Ronciglione. La banda si è esibita sulle note di "Muhammad Ali".

Marco Mengoni torna ad esibirsi con il suo Atlantico Tour nella Capitale stasera e domani. Uno show incredibile di quasi due ore, che realmente "cresce", "evolve" e "si trasforma" da analogico a digitale. Dopo Roma il tour proseguirà poi a Bari, Caserta, Eboli, Firenze, Verona, Rimini e Bologna, mentre per l estate Mengoni è pronto a partire con Fuori Atlantico Tour - Attraversa la bellezza, una vera e propria immersione in cinque location inedite tra natura, arte e bellezza per valorizzare con la musica il patrimonio artistico e le bellezze della Terra.