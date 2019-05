Piccinetti: Exco 2019 prima fiera per una cooperazione condivisa

Roma, 10 mag. (askanews) - Exco 2019 è la prima fiera al mondo per una cooperazione sostenibile e condivisa, presentata alla Farnesina e in programma dal 15 al 17 maggio.

Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma, ha spiegato: "Come prima edizione siamo veramente orgogliosi. Oltre 450 speaker, 52 incontri, 250 aziende espositrici e 45 Paesi. Siamo super felici perchè ha avuto un grandissimo successo, l'abbiamo presentato anche all'Onu, al palazzo di Vetro e vogliamo candidare Roma, e l'Italia, come capitale del Mediterraneo per un paradigma di cooperazione condivisa e sostenibile".